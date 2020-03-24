Çöp kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

MANİSA (İHA) – Manisa'da ekmek almak için evinden çıkan yaşlı adam çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Babasını terliğinden tanıyan oğlu, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamazken, polis de kaza meraklılarını korona virüs tehlikesine karşı uyararak, uzaklaşmalarını istedi.



Olay, Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4800 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin karşısındaki fırına ekmek almaya giden 83 yaşındaki Halil Atabey, sokak üzerinde çöpleri toplayan ilçe belediyesine ait 06 BKH 483 plakalı Ali Osman L. yönetimindeki çöp kamyonun altında kaldı. Halil Atabey, olay yerinde feci şekilde can verdi. Polis tarafından gözaltına alınan çöp kamyonu sürücüsü Ali Osman L., emniyete götürüldü.



Babasını terliğinden tanıdı



Öte yandan hayatını kaybeden yaşlı adamın oğlu Muhterem Atabey, ambulans sesi üzerine çıktığı sokakta ölen babasını terliğinden tanıdı. Muhterem Atabey, "20 dakika önce çay içtik beraber. 'Ben evime iniyorum' dedi. Ondan sonra bir ambulans sesi duyduk. Geldim, bir de baktım babamı, terliğinden bildim. Çöp kamyonu, sağdan gitmesi gerekirken soldan gitmiş" diyerek, büyük üzüntü yaşadı.



Görgü tanığı Nevzat Bayraktar ise "Adamı kamyonun altındayken gördüm. Daha sonra kimse görmesin diye üzerine örtüyle örttüm. Ardından 112 ve polisi aradım" dedi.



Korona virüs tehlikesi bile kaza meraklılarını engelleyemedi



Kazayı gören vatandaşlar, olay yerine akın etti. Kaza yerinde kalabalığa neden olan vatandaşlar olay yerindeki polisler tarafından korona virüs tehlikesine karşı uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar meraklı gözlerle olan biteni izlemeye devam etti. - MANİSA