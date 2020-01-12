Çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı vaziyette bulunan cesedin, kimliğini belirlemek üzere çalışma başlatıldı.

Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı vaziyette bulunan cesedin, kimliğini belirlemek üzere çalışma başlatıldı.

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşeti içinde ceset olduğunu fark eden temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinde, erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğini belirlemek amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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