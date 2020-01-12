Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2) - Son Dakika

Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2)

6 saat önce

CESEDİN KOL VE BACAKLARI BULUNDUSamsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, kesilen kol ve bacakları da çöp konteynırında bulundu.

Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2), System.String[]

CESEDİN KOL VE BACAKLARI BULUNDU

Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, kesilen kol ve bacakları da çöp konteynırında bulundu. Polis ekiplerince, Çaykara Sokak'ta bir çöp konteynırında, siyah poşet içinde bulunan cesedin parçaları, otopsiye dahil edilmek üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, emniyet ve jandarmaya yapılan kayıp müracaatlarından, cesedin kimliğine ulaşmaya çalışırken, cinayet büro ekipleri de, cinayet zanlılarını tespit edip, yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.


Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
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