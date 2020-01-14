Son Dakika › Güncel › Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 12 kişiye gözaltı (2) - Son Dakika
Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 12 kişiye gözaltı (2)
7 saat önce
GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTISamsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:31 Kaynak: DHA
GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI
Samsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 12'ye çıktı.
Son Dakika Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü Üvey baba dehşeti! Çocuklar açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyken bulundu Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşına yaptığı hareket olay oldu