Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı (2) - Son Dakika

Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı (2)

6 saat önce

GÖZALTILAR ARTTISAMSUN'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili, toplam gözaltı sayısı 12'ye çıktı.

Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı (2), System.String[]

GÖZALTILAR ARTTI

SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili, toplam gözaltı sayısı 12'ye çıktı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:19 Kaynak: DHA
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