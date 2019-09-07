Son Dakika Haberleri: Çöp kamyonundan düşen temizlik görevlisi yaralandı
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Çöp kamyonundan düşen temizlik görevlisi yaralandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halinde olan çöp kamyonundan düşen temizlik görevlisi yaralandı.

Çöp kamyonundan düşen temizlik görevlisi yaralandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halinde olan çöp kamyonundan düşen temizlik görevlisi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle, Rasim Ergene Caddesi'nde çöp toplayan kamyonun arkasında bulunan platformda ayakta duran Garip Menekşe, platformun kırılması sonucu hareket halinde olan kamyondan yere düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine 112 Acil servisi ekipleri olay yerine geldi. Kolundan yaralanan işçi kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - EDİRNE

Yeni Mahalle, Ergene, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:21 Kaynak: İHA
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