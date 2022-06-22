Çöp kamyonunun altında kalan 7 yaşındaki Deniz öldü; kaza kamerada

BURSA'da, çöp boşaltıldıktan sonra hareket eden belediye kamyonunun sağ ön tekerliği altında kalan Deniz Turan (7), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü O.A. da gözaltına alındı.

Kaza, dün Mustafakemalpaşa ilçesi Hamidiye Mahallesi 15 No'lu Sokak'ta meydana geldi. O.A. (24) yönetimindeki belediye ait 16 AUE 380 plakalı çöp kamyonuyla sokağın başındaki çöp konteynerinin boşaltılması için durdu. Bu sırada arkadaşlarının yanına gitmek için sokağa giren Deniz Turan, çöp kamyonunun hareket etmesiyle sağ ön tekerleğin altında kaldı. Çevredekilerin uyarısıyla kamyonu durduran O.A., geri manevra yaptı. Çevredekiler, küçük kızı kamyonun altından çıkarırken, ihbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Deniz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü O.A., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. Deniz Turan'ın cenazesi ise ilçedeki Yeşil Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

O ANLAR KAMERADA Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; temizlik görevlilerinin konteyneri boşalttıktan sonra çöp kamyonunun hareket ettiği, bu sırada boş arsadan geçerek sokağa giren Deniz Turan'ın sağ ön tekerleğin altında kaldığı anlar yer aldı. Görüntülere göre, kazayı fark edenlerin uyarılarıyla sürücü geri manevra yaparken, çevredekiler panikle koşuyor. Küçük kızın arkadaşlarının da korku içinde koşarak sokaktan uzaklaştığı görülüyor.