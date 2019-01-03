Son Dakika Haberleri: Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Esenyurt'ta, Suriye uyruklu bir kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Esenyurt'ta, Suriye uyruklu bir kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi, Çamlıbel Sokak'ta ilerleyen çöp toplama kamyonu, konteynerdeki çöpleri aldıktan sonra hareket etti.

Kamyon, bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Zeynep Yusuf'a (49) çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kamyonun sürücüsünü gözaltına alırken, Yusuf'un cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Battalgazi, Esenyurt, Suriye, Güncel
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