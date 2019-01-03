Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Esenyurt
'ta, Suriye
uyruklu bir kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi
Mahallesi, Çamlıbel
Sokak'ta ilerleyen çöp toplama kamyonu, konteynerdeki çöpleri aldıktan sonra hareket etti.
Kamyon, bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Zeynep Yusuf'a (49) çarptı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekipleri, kamyonun sürücüsünü gözaltına alırken, Yusuf'un cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.