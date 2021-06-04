Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'da çöp kamyonun çaptığı kimliği belirlenemeyen kadın hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tebliğ Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat B. idaresindeki 42 FJC 92 plakalı çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası çöp kamyonu şoförü Murat B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - KONYA