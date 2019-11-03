Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Esenler'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Havaalanı Mahallesi Gazipaşa Sokak'ta, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GP 0489 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısında geçmeye çalışan Zeynep Karaağaçlı'ya çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, incelemede Karaağaçlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından Karaağaçlı'nın yakınları, sürücüye ve temizlik personeline tepki gösterdi.
Bölgeden uzaklaştırılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.