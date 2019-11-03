Son Dakika Haberleri: Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Son Dakika Güncel Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

7 saat önce

Esenler'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü, System.String[]

Esenler'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Havaalanı Mahallesi Gazipaşa Sokak'ta, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GP 0489 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısında geçmeye çalışan Zeynep Karaağaçlı'ya çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, incelemede Karaağaçlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Karaağaçlı'nın yakınları, sürücüye ve temizlik personeline tepki gösterdi.

Bölgeden uzaklaştırılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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