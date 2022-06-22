Olay, akşam saatlerinde Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonu, geri yönde giderken arkasındaki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motokurye yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü, ifadesinde arkasından gelen motosikletin kör noktada kaldığını, bundan dolayı fark etmediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çöp kamyonunun çarptığı motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika

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