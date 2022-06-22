Çöp kamyonunun çarptığı motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika
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Çöp kamyonunun çarptığı motosikletli kurye yaralandı

22.06.2022 10:50
Çöp kamyonunun çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Sinop'ta çöp kamyonunun geri geri giderken çarptığı motosikletli kurye yaralandı.

Sinop'ta çöp kamyonunun geri geri giderken çarptığı motosikletli kurye yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonu, geri yönde giderken arkasındaki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motokurye yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü, ifadesinde arkasından gelen motosikletin kör noktada kaldığını, bundan dolayı fark etmediğini söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı motokuryenin hayati riskinin olmadığı öğrenildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sakarya, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp kamyonunun çarptığı motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp kamyonunun çarptığı motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika
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