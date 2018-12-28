Son Dakika Haberleri: Çöp Kamyonunun Çarptığı Öne Sürülen Yaşlı Kadın Ağır Yaralı

Çöp Kamyonunun Çarptığı Öne Sürülen Yaşlı Kadın Ağır Yaralı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir (82), ağır yaralandı.

Çöp Kamyonunun Çarptığı Öne Sürülen Yaşlı Kadın Ağır Yaralı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir (82), ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılıp, polis ekiplerince yakalanan kamyon sürücüsü V.T. (46), ifadesinde, kazayı kendisinin yapmadığını öne sürdü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Osmanlı Sokak'ta meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezi'ne tedavi olmaya giden Yaşar Özdemir adlı kadına, iddiaya göre, V.T. yönetimindeki 35 DC 7722 plakalı çöp kamyonu çarptı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadının yardımına, çevredekiler koştu. Özdemir, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özdemir'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden ayrılan çöp kamyonu sürücüsü V.T., görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yakalanıp, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. V.T., ifadesinde, kazayı kendisinin yapmadığını öne sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:39 Kaynak: DHA

Yaşar Özdemir, Zonguldak, 3. Sayfa
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