Çöp Kamyonunun Çarptığı Öne Sürülen Yaşlı Kadın Öldü (2)
1 saat önce
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir (82), ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar
Özdemir (82), ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:31 Kaynak: DHA
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