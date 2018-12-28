Son Dakika Haberleri: Çöp Kamyonunun Çarptığı Öne Sürülen Yaşlı Kadın Öldü (2)

Çöp Kamyonunun Çarptığı Öne Sürülen Yaşlı Kadın Öldü (2)

1 saat önce

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir (82), ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çöp Kamyonunun Çarptığı Öne Sürülen Yaşlı Kadın Öldü (2), System.String[]
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir (82), ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:31 Kaynak: DHA

Zonguldak, Yaşar Özdemir, Güncel
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