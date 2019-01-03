Son Dakika Haberleri: Çöp Kamyonunun Çarptığı Suriyeli Kadın Hayatını Kaybetti

Çöp Kamyonunun Çarptığı Suriyeli Kadın Hayatını Kaybetti

39 dakika önce

ESENYURT'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriyeli bir kadına çöp kamyonu çarptı.

Çöp Kamyonunun Çarptığı Suriyeli Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
ESENYURT'ta  karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriyeli bir kadına çöp kamyonu çarptı. Zeynep Yusuf (49) isimli kadın hayatını kaybetti. 

Olay Battalgazi Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta saat 11.00'da meydana geldi. Çöp kamyonu 2 çocuk annesi Suriyeli Zeynep Yusuf yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada kadına çöp kamyonu çarptı. Kazada Zeynep Yusuf ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi olay yerine gelen cenaze aracına konarak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı. Görgü tanıkları, kadının kamyonun kör noktasında kaldığını ve şoförün kadını farketmediğini öne sürdü. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:57 Kaynak: DHA

Battalgazi, Güncel
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