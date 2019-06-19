Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü
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UŞAK'ta çöp kamyonunun çarptığı Emine Humalı (88), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:46 Kaynak: DHA
UŞAK'ta çöp kamyonunun çarptığı Emine Humalı (88), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi, 5. Huzur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Zühtü Koyuncu'nun (29) kullandığı 64 AAD 059 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, yol kenarında yürüyen Emine Humalı'ya çarptı. Yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Humalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Humalı'nın cesedi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Koyuncu, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar ve Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk olay yerine gelip, kazayla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- Uşak
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