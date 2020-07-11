Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, öldü - Son Dakika

ORDU'da çöp kamyonunun çarptığı Havva Güler (76), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Altınordu Belediyesi'ne ait 06 BTJ 836 plakalı çöp kamyonu, yol kenarında yürüyen Havva Güler'e çarptı. Güler, bir süre aracın altında sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Havva Güler'in cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.