Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, öldü - Son Dakika

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Havva Güler'in cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.

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