Çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi öldü - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayalarreşitbey Mahallesi mevkisinde seyreden R.K'nin kullandığı 54 AAL 869 plakalı kamyonet, çöp almak için sağ şeritte duran Z.T. idaresindeki 54 ER 082 plakalı Erenler Belediyesine ait çöp kamyonuna çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen İ.İ. yönetimindeki 54 YA 246 plakalı kamyonet, yavaşlayan kamyonete çarptı.

Kazada kamyona konteyner yükleyen belediye temizlik işçisi Kemal Yıldız (41), çarpmanın etkisiyle hareket eden kamyonet ile çöp kamyonu arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü İ.İ, gözaltına alındı.