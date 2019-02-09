Çöp Kenteynerlerinin Yanındaki Atlar İçin Yardım Çağrısı
1 saat önce
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, çöp konteynerleri yanına gelerek yiyecek aradıkları öne sürülen atların fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.
İZMİR'in Karşıyaka
ilçesinde, çöp konteynerleri yanına gelerek yiyecek aradıkları öne sürülen atların fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.
Karşıyaka'daki Fikri Altay
Mahallesi'nde, yerleşim alanında bulunan çöp konteynerlerinin yanına 3 sahipsiz at geldi. Atların çöp konteyleri yanında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yyiyecek aradıkları öne sürülen atlar için yorum yapanlar hayvanlara sahip çıkılmasını istedi.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:57 Kaynak: DHA
Ünlü Şarkıcı Aydilge, Hastaneye Kaldırıldı
Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti
Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar
Hadise'nin Erkek Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu