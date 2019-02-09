Son Dakika Haberleri: Çöp Kenteynerlerinin Yanındaki Atlar İçin Yardım Çağrısı

Çöp Kenteynerlerinin Yanındaki Atlar İçin Yardım Çağrısı

1 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, çöp konteynerleri yanına gelerek yiyecek aradıkları öne sürülen atların fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.

Çöp Kenteynerlerinin Yanındaki Atlar İçin Yardım Çağrısı, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, çöp konteynerleri yanına gelerek yiyecek aradıkları öne sürülen atların fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.

Karşıyaka'daki Fikri Altay Mahallesi'nde, yerleşim alanında bulunan çöp konteynerlerinin yanına 3 sahipsiz at geldi. Atların çöp konteyleri yanında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yyiyecek aradıkları öne sürülen atlar için yorum yapanlar hayvanlara sahip çıkılmasını istedi. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:57 Kaynak: DHA

Altay, İzmir, Karşıyaka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Şarkıcı Aydilge, Hastaneye Kaldırıldı Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti

Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar Hadise'nin Erkek Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:53:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöp Kenteynerlerinin Yanındaki Atlar İçin Yardım Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]