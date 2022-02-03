Atık kağıt toplayan iki şahsın çöp konteynerlerini çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

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Atık kağıt toplayan iki şahsın çöp konteynerlerini çaldığı anlar kamerada

Adana'da atık kağıt toplayan iki şahsın çöp konteynerlerini çalması saniye saniye görüntülenirken, hırsızlar vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildi

ADANA - Adana'da atık kağıt toplayan iki şahsın çöp konteynerlerini çalması saniye saniye görüntülenirken, hırsızlar vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki atık kağıt toplayıcı farklı günlerde mahallede bulunan iki çöp konteyneri çaldı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Vatandaşlar bu durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler mahalleye yeni çöp konteyneri getirdi. Yenisinin da çalınmaması için nöbet tutan vatandaşlar konteynerleri çalan iki atık kağıt toplayıcıyı yakalayıp darp etti.

Vatandaşlar daha sonrada hırsızları bıraktı. Dayak yiyen bir hırsızın burnunun kanadığı görüldü.