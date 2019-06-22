Son Dakika Haberleri: Çöp konteyneri otomobilin üstüne düştü
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Çöp konteyneri otomobilin üstüne düştü

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, üzerine çöp konteyneri düşen otomobilde hasar oluştu.

Çöp konteyneri otomobilin üstüne düştü, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, üzerine çöp konteyneri düşen otomobilde hasar oluştu.
İlçedeki Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'na gelen çöp toplama aracındaki belediye görevlileri, yer altında bulunan 1 ton ağırlığındaki çöp konteynerini vinç yardımıyla yerinden çıkarmak istedi.
Çöp dolu konteyner, vinç ile havaya kaldırılırken Ali İhsan Azılı'ya ait park halindeki 42 ECZ 12 plakalı otomobilin üzerine düştü. Şans eseri yaralanan olmadı ancak otomobilde büyük hasar meydana geldi.
Sürücü Azıllı AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'dan Ordu'ya düğüne gittiklerini belirterek "Samsun'da mola vererek bir akrabamızı ziyaret etmek istedik. Aracımı park ettim, 10 dakika sonra polis arayıp aracımın yanına gelmemi istedi, geldiğimde şok oldum. Üzerine çöp konteyneri düşen aracım tamamen ezilmiş. Ben ve ailemin aracın içinde olmaması büyük şanstı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:16 Kaynak: AA
İlkadım, Samsun, Güncel
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