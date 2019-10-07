Çöp konteynerinde alev alan kimyasal madde, söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde çöp konteynerine atılan ve tepkimeye girerek alev alan kimyasal madde, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Gıda Çarşısı'ndaki bir konteynerden dumanların yükselmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.