Son Dakika Haberleri: Çöp konteynerinde alev alan kimyasal madde, söndürüldü
Son Dakika Güncel Çöp konteynerinde alev alan kimyasal madde, söndürüldü

Çöp konteynerinde alev alan kimyasal madde, söndürüldü

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde çöp konteynerine atılan ve tepkimeye girerek alev alan kimyasal madde, söndürüldü.

Çöp konteynerinde alev alan kimyasal madde, söndürüldü, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde çöp konteynerine atılan ve tepkimeye girerek alev alan kimyasal madde, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Gıda Çarşısı'ndaki bir konteynerden dumanların yükselmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:20 Kaynak: AA
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