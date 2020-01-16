Çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

27 dakika önce

Elazığ'da, caddedeki çöp konteynerinin içinde baygın vaziyette bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ'da, caddedeki çöp konteynerinin içinde baygın vaziyette bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Üniversite Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'ndaki bir çöp konteynerine düşmüş bir kişi olduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, çöp konteynerinden çıkardıkları kişinin 62 yaşındaki İsmet Aslan olduğunu belirledi.

Baygın ve bitkin halde olduğu gözlenen adamın ellerine ve yüzüne bir polis memuru kolonyayla masaj yaptı.

Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, yaşlı adamın ne şekilde çöp konteynerine girdiğini ya da birileri tarafından mı atıldığını belirlemek için inceleme başlattı.

Polise ihbarda bulunanlardan Mehmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp konteynerinin önünden geçtiği esnada bir inleme sesiyle içindeki yaşlı adamı fark ettiğini belirtti.

Yaşlı adamın baygın vaziyette olduğunu anlayınca polis ve sağlık ekiplerini aradıklarını ifade eden Kılıç, "Çöp konteynerinin içerisindeydi, nereden girmiş ya da kim atmış içine bilemiyoruz. 155'i aradım polisler geldi, kimliğini filan belirlediler. Onu bu halde görünce duyarsız kalamazdım zaten." diye konuştu.

Çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

İsmet Aslan, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:28 Kaynak: AA
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