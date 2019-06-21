Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
56 dakika önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulundu.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:07 Kaynak: AA
'in Torbalı
ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulundu.
Karakızlar ile Karaot mahallerinde arasında yer alan çöp konteynerini boşaltan belediye temizlik işçileri, bir poşet içerisinde bebek cesedini fark ederek jandarmaya haber verdi.
Ekiplerin incelemesinin ardından erkek olduğu tespit edilen bebeğin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
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