Çöp konteynerinde bulunan cesedin parçaları kayıp - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çöp konteynerinde bulunan cesedin parçaları kayıp - Son Dakika

Çöp konteynerinde bulunan cesedin parçaları kayıp

6 saat önce

Samsun'da bir çöp konteynerinde bulunan cesedin kafası ve gövdesi bulunurken, belinden aşağı ve kollarının kayıp olduğu öğrenildi.

Çöp konteynerinde bulunan cesedin parçaları kayıp, System.String[]

Samsun'da bir çöp konteynerinde bulunan cesedin kafası ve gövdesi bulunurken, belinden aşağı ve kollarının kayıp olduğu öğrenildi.


Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çök kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu öğrenildi. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Reşadiye, İlkadım, Samsun, Ilgaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:10 Kaynak: İHA
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