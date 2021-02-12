Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

12.02.2021 17:05

Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Çorum'da çöp konteynerinde mahsur kalan kedi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

ÇORUM - Çorum'da çöp konteynerinde mahsur kalan kedi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahabey Caddesi'nde bir çöp konteynerinden sesler geldiğini duyan vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerinde içerisine merdivenle inerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

Talihsiz kedi ekipler tarafından barınağa götürüldü.

Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika


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