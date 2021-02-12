Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
ÇORUM - Çorum'da çöp konteynerinde mahsur kalan kedi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bahabey Caddesi'nde bir çöp konteynerinden sesler geldiğini duyan vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerinde içerisine merdivenle inerek mahsur kalan kediyi kurtardı.
Talihsiz kedi ekipler tarafından barınağa götürüldü.
Kaynak: İHA
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