Son Dakika Haberleri: Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu (2)
Son Dakika Güncel Haber

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu (2)

2 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, vatandaşlar çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek buldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde, vatandaşlar çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek buldu.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki çöp konteyneri çevresinde köpek sesleri duyan bir kadın, hayvanları uzaklaştırmak için balkonuna çıktı.

Bu sırada, sokaktaki çöp konteynerinden ağlama sesi geldiğini fark eden kadın, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu belirlenen erkek bebeği, çöp konteynerinden çıkartıp ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, çevrede yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin Merve K. (19) olduğunu tespit etti.

Ekipler, Merve K. ve bebeğin babası olduğu iddia edilen bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu (2)

Polis, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL
Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı Temel Karamollaoğlu'nun ziyaret ettiği Ali Babacan: Malum çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]