Son Dakika Haberleri: Çöp Konteynerindeki Yangın Otomobile Sıçramadan Söndürüldü

Çöp Konteynerindeki Yangın Otomobile Sıçramadan Söndürüldü

1 saat önce

Çöp konteynerindeki yangın otomobile sıçramadan söndürüldü Bilecik'te geri dönüşüm konteynerı tutuştu, alevleri market çalışanları söndürdüBİLECİK - Bilecik'te en işlek caddesine alev alan geri dönüşüm konteynırından yükselen alevler, yanındaki park halindeki araca sıçramadan market...

Çöp konteynerindeki yangın otomobile sıçramadan söndürüldü
Bilecik'te geri dönüşüm konteynerı tutuştu, alevleri market çalışanları söndürdü

BİLECİK - Bilecik'te en işlek caddesine alev alan geri dönüşüm konteynırından yükselen alevler, yanındaki park halindeki araca sıçramadan market çalışanları tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi Bankalar mevkiindeki çöp konteynerının yanına konulan geri dönüşüm konteynırı içindeki kartonlar henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuştu. Alevler konteynırı bir anda sararken, bitişiğindeki park halindeki araca sıçramadan market çalışanları tarafından fark edildi. Çalışanlar ellerindeki kovaları marketten su doldurarak yangını söndürürken kaza ucuz atlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler

Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:09:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöp Konteynerindeki Yangın Otomobile Sıçramadan Söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]