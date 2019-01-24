Çöp Konteynerindeki Yangın Otomobile Sıçramadan Söndürüldü
1 saat önce
Çöp konteynerindeki yangın otomobile sıçramadan söndürüldü Bilecik'te geri dönüşüm konteynerı tutuştu, alevleri market çalışanları söndürdüBİLECİK - Bilecik'te en işlek caddesine alev alan geri dönüşüm konteynırından yükselen alevler, yanındaki park halindeki araca sıçramadan market...
Çöp konteynerindeki yangın otomobile sıçramadan söndürüldü Bilecik
'te geri dönüşüm konteynerı tutuştu, alevleri market çalışanları söndürdü
BİLECİK - Bilecik'te en işlek caddesine alev alan geri dönüşüm konteynırından yükselen alevler, yanındaki park halindeki araca sıçramadan market çalışanları tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi
Bankalar mevkiindeki çöp konteynerının yanına konulan geri dönüşüm konteynırı içindeki kartonlar henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuştu. Alevler konteynırı bir anda sararken, bitişiğindeki park halindeki araca sıçramadan market çalışanları tarafından fark edildi. Çalışanlar ellerindeki kovaları marketten su doldurarak yangını söndürürken kaza ucuz atlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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