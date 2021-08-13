Çöp konteynerinden 28 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Çöp konteynerinden 28 kilogram uyuşturucu çıktı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Elif isimli operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda çök konteynerinden 28 Kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İnegöl'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçtiler.
Elif ismi verilen operasyonda getirilen Uyuşturucu Maddelerin Yenice mahallesi Refah sokaktaki çöp konteynerinin içinde saklandığını tespit ettiler.
Yapılan incelemede 29 paket halinde toplam 28 kilo 682 gram sentetik bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Emniyet Ekipleri, uyuşturucu maddeleri çöpte saklayan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattılar.
Kaynak: İHA
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