Çöp konteynerinden atık toplayan engelli çocuğun görüntüleri ilgi çekti - Son Dakika

Çöp konteynerinden atık toplayan engelli çocuğun görüntüleri ilgi çekti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tekerlekli sandalyenin üzerine çıkarak çöp konteynerinden plastik atık toplayan engelli çocuğun cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ilgi çekti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tekerlekli sandalyenin üzerine çıkarak çöp konteynerinden plastik atık toplayan engelli çocuğun cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ilgi çekti. Dumlupınar Mahallesi'nde, engelli bir çocuk, tekerlekli sandalyesiyle caddede bulunan çöp konteynerlerinin yanına geldi. Daha sonra tekerlekli sandalyenin üzerine çıkarak çöpten plastik toplamaya çalışan çocuk, bir yandan da düşmemek için dengesini korumaya çalıştı. Yoldan geçenlerin harçlık verdiği çocuk, bir yanı bozuk tekerlekli sandalyeyle birkaç parça plastik topladıktan sonra bölgeden uzaklaştı. O anların kaydedildiği cep telefonu görüntüsü ilgi çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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