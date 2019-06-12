Çöp konteynerinden sıçrayan yangın, evin çatısını yaktı
52 dakika önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde sokaktaki çöp konteynerinde başlayan yangın, yakındaki eve sıçradı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:24 Kaynak: DHA
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesinde sokaktaki çöp konteynerinde başlayan yangın, yakındaki eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yeşilyurt Mahallesi
'ndeki, Ekrem Tunç
'a ait evinin önündeki sokakta bulunan çöp konteyneri, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Konteynerdeki plastiklerin de tutuşmasıyla yayılan yangın, önce Tunç'un bahçesindeki ağaçlara, ardından evine sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve belediye sulama tankeri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Evin çatısının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Bingöl
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor
Binali Yıldırım'ın "İspatlayın ya da özür dileyin" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi