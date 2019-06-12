Son Dakika Haberleri: Çöp konteynerinden sıçrayan yangın, evin çatısını yaktı
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Çöp konteynerinden sıçrayan yangın, evin çatısını yaktı

52 dakika önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde sokaktaki çöp konteynerinde başlayan yangın, yakındaki eve sıçradı.

Çöp konteynerinden sıçrayan yangın, evin çatısını yaktı, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde sokaktaki çöp konteynerinde başlayan yangın, yakındaki eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki,  Ekrem Tunç'a ait evinin önündeki sokakta bulunan çöp konteyneri, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Konteynerdeki plastiklerin de tutuşmasıyla yayılan yangın, önce Tunç'un bahçesindeki ağaçlara, ardından evine sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve belediye sulama tankeri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Evin çatısının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:24 Kaynak: DHA
Karlıova, Bingöl, Güncel
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