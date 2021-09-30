Çöp konteynerine atılan kedi, temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Tuzla'nın Cami Mahallesi'nde bulunan yer altı çöp konteynerine atılan kedi, Tuzla Belediyesi temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtuldu. Yer altı çöp konteynerinin içerisinin boşaltıldığı sıkıştırma sistemli araca, boşaltıldığı sırada kedinin acılı sesini duyan Tuzla Belediyesi Personeli Kadir Doğan, sıkıştırma sistemini son anda durdurarak kedinin hayatını kurtardı. O anlar araç içerisinde bulunan kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre dün sabah 04.30 sularında, Tuzla Belediyesi Temizlik Personeli Kadir Doğan, Tuzla'nın Cami Mahallesi'ndeki Ova Sokak içerisinde bulunan yer altı konteynerini boşaltmak için aracı ile konteynere yaklaştı. Yer altı konteynerini, sıkıştırma sistemli araca boşaltmak için son hazırlıklarını yaptığı sırada, yer altı çöp konteynerinden kedi miyavlama sesi duyan Kadir Doğan, sıkıştırma sistemini kapatarak konteyneri yere indirdi. Konteynerin içerisini kontrol eden Kadir Doğan, konteynerin derinliklerinde acıyla çığlık atan bir kedi olduğunu fark etti. Kediyi kurtarmak için konteyneri tekrar araca kaldıran Doğan, döküm kapağını açarak kediyi kurtardı. Geçtiğimiz aylarda da çöp konteynerine atılmış üç yavru kediyi kurtaran Kadir Doğan o anları anlattı. Doğan, 'Normalde bu kedinin kendi başına bu konteynere girme şansı yok. Bu konteynerler yer altı sistem. Pedal sistemi ile çalışmaktadır. Pedala basmadan kapak açılmaz. Dolayısıyla kedinin içerisine girme şansı yoktur. Bu kedi bu konteynere kasti olarak atılmıştır. Fark ettik. Çıkardık' dedi.

'NE OLDU BABACIM DEDİM, KEDİ DAHA ÇOK BAĞIRMAYA BAŞLADI'

Kediyi kurtardığı anı anlatan Kadir Doğan, "Kediyi fark edince ilk başta aracın sıkıştırma sistemini kapattım. Çünkü sıkıştırma sistemi otomatik olarak çalıştığı için kediyi sıkıştırabilirdi. Sıkıştırma sistemini kapattıktan sonra konteyneri kaldırdım döküm kapağını yavaş bir şekilde açtım ve kedi oradan fırlayıp çıktı. Ben o kediyi ilk gördüğüm zaman, 'Ne oldu babacım' dedim. Kedi daha çok acı bir şekilde bağırmaya başladı. Bu insanı sabah saatleri de olsa duygulandırıyor. Bu hayvanlara karşı bunu yapanların, iki cihanda yakası bir araya gelmesin" dedi.