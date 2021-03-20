BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı

BOLU'da çocuk parkının kenarındaki yeraltı çöp konteynırının içine atılan yavru kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Kediyi çöp konteynerine atan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Olay Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir kişi, elindeki yavru kediyi parkın yanındaki yeraltı çöp konteynırına attı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri parka gelerek konteynerin içindeki yavru kedi için kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından, yavru kedi çöp konteynırının içinden çıkarıldı.

Duyarlı vatandaşların ihbarıyla kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan sevimli kedi, belediyeye ait kedi evine yerleştirilerek mama ve su verilirdi. Kediyi konteynırın içine atan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.