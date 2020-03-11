Çöp konteynerine attıkları bebekleri donarak ölen anne ve babaya müebbet hapis - Son Dakika

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, 4 yıl önce yeni doğan bebeklerini çöp konteynerine atıp, donarak ölmesine neden oldukları iddiasıyla yargılandıkları davada verilen 24 ile 20 yıl hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan Sezai Durmayaz (39) ve Çiğdem Şimşek (20) yeniden yapılan yargılamada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 yıl önce yaşanan olayda, tornacı Sezai Durmayaz ve Çiğdem Şimşek birlikte yaşamaya başladı. Hamile kalan Şimşek, 20 Ocak 2016'da, evinin tuvaletinde 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz, göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup, önce evin çatı katına çıkardı, 12 saat sonra, gece yarısı da çöp konteynerine attı. Doğum sonrası kanaması durmayan Çiğdem Şimşek, cep telefonu ile yardım istediği akrabaları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların ihbarıyla hastaneye gelen polis, Çiğdem Şimşek'in ifadesi doğrultusunda, çöp konteynerine atılan bebeğin cesedini buldu. Donarak öldüğü saptanan bebeğin annesi ile babası Sezai Duryamaz gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen çift, tutuklandı.

BAKANLIK AVUKATI İTİRAZ ETMİŞTİ

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 22 Mart 2018 günü görülen karar duruşmasında, Sezai Durmayaz 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan 24 yıl, Çiğdem Şimşek ise 'belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olmak' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan tarafından Yargıtay'da temyiz edildi. Dosyayı görüşen 1. Ceza Dairesi , sanıkların, 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları gerektiğini bildirerek, kararı bozdu.

'BEN YANLIŞ BABA SEÇMİŞİM'

Yeniden yapılan yargılamanın duruşmasına tutuklu sanık Sezai Durmayaz, Giresun Espiye Cezaevi'nden, Çiğdem Şimşek ise Yenişehir Kadın Cezaevi'nden, SEGBİS ile katıldı. ile Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, Çiğdem Şimşek, suçlamaları reddederek, "Bebeğimi öldürmek isteseydim daha hamileyken aldırırdım. Sezai'ye çok yalvardım beni hastaneye götürmesi için, götürmedi. 'Beni cinayetle mi yargılatacaksın?' deyip eve kilitledi, öleceğimi anlayınca da tek başıma yolladı hastaneye. Ben yanlış baba seçmişim. Beraatimi talep ediyorum" dedi

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Sezai Durmayaz ise bebeğin ölü doğduğunu, cesedini konteynere attığını öne sürerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyarak, 2 sanığı da 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.