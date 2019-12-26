Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde kontrolden çıkıp, çöp konteynerine çarparak, devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Yalçın (38), hayatını kaybetti.

Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde kontrolden çıkıp, çöp konteynerine çarparak, devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Yalçın (38), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Mehmet Yalçın yönetimindeki 40 ND 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü Mehmet Yalçın, sıkışarak yaralandı. Bulunduğu yerden çıkartılarak Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mehmet Yalçın, Çiçekdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:07 Kaynak: DHA
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