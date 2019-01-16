Son Dakika Haberleri: Çöp Konteynerine Giren Kişi Kokudan Etkilendi

Çöp Konteynerine Giren Kişi Kokudan Etkilendi

56 dakika önce

Kilis'te atık malzeme toplamak için yer altındaki çöp konteynerine giren şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Çöp Konteynerine Giren Kişi Kokudan Etkilendi, System.String[]
Kilis'te atık malzeme toplamak için yer altındaki çöp konteynerine giren şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Abdullah Ahmet Nevalir (30), Cumhuriyet Caddesi'nde atık toplamak için yer altındaki konteynere girdi.

Bu sırada Nevalir'in fenalaştığını fark eden beraberinde çöp toplayan kişiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Nevalir, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Nevalir'in kokudan etkilendiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:08 Kaynak: AA

İtfaiye, Cumhuriyet Caddesi, Kilis, Güncel
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