Tuzla'da çöp konteynerine bırakılan yavru kediler temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı - Son Dakika

Tuzla'da bir konteynere bırakılan 3 yavru kedi, çöp toplama aracında çalışan personelin dikkati sayesinde fark edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik personeli Kadir Doğan, çöp konteynerleri kaldırıldığı sırada araç ekranında bir kıpırdama gördü.

Hemen konteyneri yere indiren Doğan, burada bırakılan yavru kedilerden 3'ünün hala sağ olduğunu fark etti.

Soğuktan titreyen yavru kedileri, çöp toplama aracında ısıtan Doğan, yavruları Tuzla Belediyesi veterinerine getirdi. Sağlık durumları iyi olan kediler sahiplendirilerek, yeni yuvalarında yaşamaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen temizlik personeli Doğan, günlük görevini icra ettiği sırada kedilerle karşılaştığını belirterek, "Anne kedinin gelip de konteynerin içerisine doğum yaptığı bu zamana kadar görülmüş bir olay değildir. Ben de tabi bu duruma kayıtsız kalamadım. Aldım, kamyonun içerisine koydum. Güzelce sardım, ısıttım onları. Hipotermi geçiriyorlardı. Titremelerini giderdim. Tuzla Belediye binamızın arkasında sağlık birimimize teslim ettim." ifadelerini kullandı.