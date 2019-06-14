Son Dakika Haberleri: Çöp konteynerini ateşe verdiler
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Çöp konteynerini ateşe verdiler

4 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler çöp konteynerini ateşe verdi.

Çöp konteynerini ateşe verdiler, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler çöp konteynerini ateşe verdi.

Herkesin kullandığı kamu mallarına bile-isteye zarar verenler Çaycuma'nın estetik görünümü ve huzurunun bozulmasına neden oldu. Daha önceleri Çaycuma Belediyesi'nin çeşitli noktalara yerleştirdiği ahşap kent mobilyalarını kırıp yakmak suretiyle tahrip eden şahıslar şimdi de çöp konteynerini ateşe verdi. Velioğlu Mahallesinde meydana gelen olayda, çöp konteyneri büyük ölçüde hasar gördü. Vatandaşlara kamu mallarına zarar verenlere karşı duyarlı olmaya çağıran belediye, tanığı olduğu bu gibi olaya karışanları uyarmaları, polise ve belediyeye bildirmelerini önemle rica etti. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
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