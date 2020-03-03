Çöp konteynerini kullanılamaz hale getirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp konteynerini kullanılamaz hale getirdiler - Son Dakika

Çöp konteynerini kullanılamaz hale getirdiler

6 saat önce

Kartepe'de çevrenin temiz tutulması amacıyla sokaklara yerleştirilen çöp konteynerleri yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Çöp konteynerini kullanılamaz hale getirdiler, System.String[]

Kartepe'de çevrenin temiz tutulması amacıyla sokaklara yerleştirilen çöp konteynerleri yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Belediyeden yapılan açıklamada kamu malına zarar verenler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.


Kartepe Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde dağıtımı yapılarak sokaklara yerleştirilen plastik çöp konteynerlerine, kimliği belirsiz şahıslar tarafından zarar veriliyor. Temizlik çalışmalarını sürdüren belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen konteynerler yenileri ile değiştirilirdi. Konteynerleri yakarak zarar görmesine neden olan şahısların tespit edilerek cezai işlem uygulanması için ise inceleme başlatıldı. Kamu malına zarar veren şahıslara tepki gösteren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bilerek, isteyerek zarar vermek kul hakkına girmektir. Kartepe genelinde hemşehrilerimizin kullanımına sunulan çöp konteynerlerine verilen zararlar bizleri vicdanen üzmektedir. Aklı başında bir insanın bunu yapması hıyanettir. Emniyet güçlerimizle işbirliği içerisinde suçluların tespit edilip, cezalandırılması için gerekeni yapacağız" dedi.


Öte yandan hafta sonunu değerlendirmek için Kartepe'ye gelen çevreye duyarsız piknikçiler tarafından dağ yolunda karların altına gömülen çöpler ve geride bıraktıkları atıklar, belediye ekipleri tarafından toplandı. Belediye ekipleri, çevrenin korunması adına vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı. - KOCAELİ

Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
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