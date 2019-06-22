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Çöp konteynerleri dezenfekte edildi

1 saat önce

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini özel yıkama aracıyla yıkayıp dezenfekte çalışmalarına başladı.

Çöp konteynerleri dezenfekte edildi, System.String[]
Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini özel yıkama aracıyla yıkayıp dezenfekte çalışmalarına başladı.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çöp konteynerlerinin çevresinde biriken yağ, kir ve ürün kalıntıları ile benzeri çöplerin çevrede oluşturacağı kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla çöpler alındıktan sonra özel konteyner yıkama aracı ile konteynerler yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Osman Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Erzincan Belediyesi olarak çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemlerini periyodik olarak yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımız ile kötü kokuların, zararlı haşere, haşerat ve bakterilerin, mikropların oluşumunu engellemiş oluyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda bize yardımcı olabilmesi maksadıyla evsel atıklarını su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte ağızları bağlı bir biçimde konteynerlere atarlarsa kötü kokuların ve haşere üremesini önceden engellemiş oluruz" dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
Yerel, Güncel
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