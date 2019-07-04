Çöp konteynerleri dezenfekte edilip koku giderici sıkılıyor
28 dakika önce
Fatsa Belediyesi Temizlik Hizmetleri ekipleri, ilçede bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerini dezenfekte edip, koku giderici sıkıyor.
Fatsa Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Temizlik Hizmetleri ekipleri, ilçede bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerini dezenfekte edip, koku giderici sıkıyor.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar
temizlik çalışmalarına çok önem verdiklerini belirterek, "Temizlik Hizmetleri ekiplerimizle vatandaşlarımızdan gelen konteyner şikayetlerini dikkate alarak çalışmalar yürütüyor, temiz bir çevre için mücadele ediyoruz. Fatsalıların sağlığı için temizlik alanında çevre mühendisimiz ve teknik ekibimiz kontrolünde çalışmalarımız rutin olarak devam edecektir" diye konuştu. - ORDU
Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama
Son dakika! YÖK, tacizle suçlanan öğretim görevlisi Hasan Bilgili hakkında kararını verdi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti