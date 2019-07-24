Son Dakika Haberleri: Çöp Konteynerleri dezenfekte ediliyor
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Çöp Konteynerleri dezenfekte ediliyor

53 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çevre ve halk sağlığı açısından kentin cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen çöp konteynerlerinin dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Çöp Konteynerleri dezenfekte ediliyor, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çevre ve halk sağlığı açısından kentin cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen çöp konteynerlerinin dezenfekte çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinin tamamındaki çöp konteynerlerinin kötü kokmaması amacıyla yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Çöp konteynerinin yıkıma ve temizleme işi düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Çöp konteynerlerinin içinde ve çevresinde oluşabilecek kötü kokuların ve antihijyenik durumun engellenmesi, haşerelerin üremesinin önüne geçilmesi ve daha temiz bir çevre adına yürütülen çalışmalar kapsamında, konteynerler düzenli olarak temizleniyor. Ayrıca konteynerlerin bulunduğu alanda da genel sokak temizliği gerçekleştiriliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN
Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
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