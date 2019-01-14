Çöp Konteynerlerinden Topladığı Ekmeklerle Karnını Doyuruyor

Malatya'da yaşayan ve kimsesi olmayan 60 yaşındaki Mustafa Akbulut, çöp konteynerlerinden topladığı ekmeklerle karnını doyuruyor.

Malatya'da yaşayan ve kimsesi olmayan 60 yaşındaki Mustafa Akbulut, çöp konteynerlerinden topladığı ekmeklerle karnını doyuruyor. Çaresiz ve kimsesiz adam kendisine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.



60 yaşındaki Mustafa Akbulut, Beydağı Mahallesi'nde tek odalı bir evde hayata tutunmaya çalışıyor. Bir gözü görmeyen Akbulut'u yıllar önce çocukları ve eşi terk etmiş. Kışın dondurucu soğukta bahçelerden topladığı odunları yakarak ısınmaya çalışan, çöp konteynerlerinden topladığı ekmeklerle karnını doyuran Akbulut, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.



Herhangi bir geliri olmayan Mustafa Akbulut, "Çöplerden gidip odun falan bulup getirip sobada yakıyorum. Yakacak bir şeyim de yok. Gelirim yok 60 yaşındayım. Bir sigortam bir işim yok bir yeşil kartım var. Yetkililerden bir yardım istiyorum. 20 liralık bir geçimim bile olmuyor. Kömürüm ve odunum yok. Ufak tefek kırıp yollardan toplayıp getiriyorum. Çöplerden toplarken insanlar gelip 'Sana yardım eden yok mu, sen buralardan ekmek mi topluyorsun' diyorlar. Ben Allah rızası için istiyorum ki bana biri yardım etsinler. Elektriğim de yok, çöpten bulduğum gaz lambası ile aydınlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



Eşi ve çocukları maddi imkansızlıktan dolayı terk etmiş



Eşinin ve çocuklarının maddi imkansızlıktan dolayı kendisini terk ettiğini ifade eden Akbulut, "Çocuklarımı ben barındıramadım sadece bir odam var onları annesi aldı götürdü. Ben gidemedim burada kaldım. Çocuklarımı ben nasıl geçindirebilirdim ki 3 tane çocuğum vardı onlar da gitti" diye konuştu.



Çaresiz adam yetkililere ve hayırsever vatandaşlara seslenerek, kendisine yardım eli uzatılmasını istedi. - MALATYA

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