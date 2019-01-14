Çöp konteynerlerinden topladığı ekmeklerle karnını doyuran yaşlı adam yardım bekliyor
60 yaşındaki kimsesiz adamın yaşadığı hayat görenleri üzüyor
MALATYA - Malatya
'da yaşayan ve kimsesi olmayan 60 yaşındaki Mustafa Akbulut
, çöp konteynerlerinden topladığı ekmeklerle karnını doyuruyor. Çaresiz ve kimsesiz adam kendisine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.
Mustafa Akbulut, Beydağı
Mahallesinde tek odalı bir evde hayata tutunmaya çalışıyor. Bir gözü görmeyen Mustafa Amcayı yıllar önce çocukları ve eşi terk etmiş. Kışın zemheri soğuğunda bahçelerden topladığı odunları yakarak ısınmaya çalışan, beslenmesini de çöp konteynerlerinden topladığı ekmeklerle yapan Akbulut, şimdi çaresiz bir şekilde kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.
Herhangi bir geliri olmayan Mustafa Akbulut, çok sıkıntısı olduğunu aktararak, "Çöplerden gidip odun falan bulup getirip sobada yakıyorum. Yakacak bir şeyim de yok. Gelirim yok 60 yaşındayım. Bir sigortam bir işim yok bir yeşil kartım var. Yetkililerden bir yardım istiyorum. 20 liralık bir geçimim bile olmuyor. Kömürüm ve odunum yok. Ufak tefek kırıp yollardan toplayıp getiriyorum. Çöplerden toplarken insanlar gelip 'Sana yardım eden yok mu, sen buralardan ekmek mi topluyorsun?' diyorlar. Ben Allah rızası için istiyorum ki bana biri yardım etsinler. Elektriğim de yok, çöpten bulduğum gaz lambası ile aydınlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
Eşi ve çocukları maddi imkansızlıktan dolayı terk etmiş
Eşinin ve çocuklarının maddi imkansızlıktan dolayı kendisini terk ettiğini ifade eden Akbulut, "Çocuklarımı ben barındıramadım sadece bir odam var onları annesi aldı götürdü. Ben gidemedim burada kaldım. Çocuklarımı ben nasıl geçindirebilirdim ki, 3 tane çocuğum vardı onlar da gitti" diye konuştu.
Çaresiz adam yetkililere ve hayırsever vatandaşlara seslenerek, kendisine yardım eli uzatılmasını istedi.