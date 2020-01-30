Çöp konteynerlerinin bakımı yapılarak tasarruf sağlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp konteynerlerinin bakımı yapılarak tasarruf sağlanıyor - Son Dakika

Çöp konteynerlerinin bakımı yapılarak tasarruf sağlanıyor

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kış koşulları nedeniyle yıpranan ve bozulan çöp konteynerlerini bakım ve onarımdan geçirerek tasarruf sağlıyor.

Çöp konteynerlerinin bakımı yapılarak tasarruf sağlanıyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kış koşulları nedeniyle yıpranan ve bozulan çöp konteynerlerini bakım ve onarımdan geçirerek tasarruf sağlıyor.


Bağlar Belediyesi, yaz döneminde ilaçla dezenfekte ettiği çöp konteynerlerini bu kez bakım ve onarımdan geçiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan konteyner bakım ve onarım ekibi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan konteynerlerin bakım ve onarımını gerçekleştirerek kış koşulları nedeniyle yıpranan ve kırıklar oluşan konteynerleri yenilenmiş haliyle hizmete sunuyor.


Titizlikle yürütülen bakım ve onarım çalışmaları konteynerin bulunduğu yerde gerçekleşirken, fiziksel özelliklerini kaybeden ve tamir edilmesi gereken çöp konteynerleri belediye ekiplerince toplanarak bakımları gerçekleştiriliyor.


"Temiz bir Bağlar için çalışmaya devam edeceğiz"


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye bünyesinde yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla önemli ölçüde tasarruf sağlandığını ifade ederek bu konudaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği Temizlik Müdürlüğü personelini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Başkan Beyoğlu, "Yapılan tamiratlar ile vatandaşımızın sağlığını korumakla beraber önemli bir parasal kaynağın belediye bütçesinde kalmasını da sağlamış oluyoruz. Yaz döneminde ilaçla dezenfekte ettiğimiz konteynerleri bu kez kış koşulları nedeniyle yıprandıkları için bakım ve onarımdan geçirdik. Bakım ve onarım çalışmalarımız ile konteyneri yeniden halkımızın kullanımına sunarak önemli ölçüde tasarruf sağladık. Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı belediyemizin çalışanlarını tebrik ediyorum. İlk günkü sloganımız olan temiz bir Bağlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
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