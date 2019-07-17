Son Dakika Haberleri: Çöp konteynırı bir anda alev aldı
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Çöp konteynırı bir anda alev aldı

1 saat önce

Bilecik'te belediyeye ait çöp konteynırı bir anda alev aldı.

Çöp konteynırı bir anda alev aldı, System.String[]
Bilecik'te belediyeye ait çöp konteynırı bir anda alev aldı.

Merkez İsmetpaşa Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde bulunan belediyeye ait plastik çöp konteynırlarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle konteynırda çıkan yangın kontrol altına alındı. - BİLECİK
İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:00 Kaynak: İHA
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