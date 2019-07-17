Çöp konteynırı bir anda alev aldı
1 saat önce
Bilecik'te belediyeye ait çöp konteynırı bir anda alev aldı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:00 Kaynak: İHA
'te belediyeye ait çöp konteynırı bir anda alev aldı.
Merkez İsmetpaşa Mahallesi
Gülistan Sokak üzerinde bulunan belediyeye ait plastik çöp konteynırlarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle konteynırda çıkan yangın kontrol altına alındı. - BİLECİK
Ankara'da dehşet anları! Baba, kucağında kızıyla alevlerin arasında kaldı Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar