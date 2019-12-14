Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika

Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu

6 saat önce

Küçükçekmece'de çöp konteynerine atılmış çok sayıda ağrı kesici serum ve ilaç bulundu.

Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu, System.String[]

Küçükçekmece'de çöp konteynerine atılmış çok sayıda ağrı kesici serum ve ilaç bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler olaya ilişkin inceleme başlattı.


Olay Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye çöp konteynerlerinin önünde duran bir kamyonetten inen 2 kişi kolilerce ilacı çöp konteynerına atıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çöpe yaklaşık 300 adet ağrı kesici serum ve ilaç olduğunu tespit etti. İlaçların son kullanma tarihlerinin geçmemesi dikkat çekerken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.


Olayın görgü tanıklarından İbrahim Bekirkaya "Köşede duruyordum kamyon geldi çöp konteynerına yanaştı. Ben çöp boşaltıyorlar sandım boşalttı gitti. 2 kişilerdi. Mavi brandalı bir kamyondu" dedi.


Polis ekipleri ilaçları çöp konteynerına atıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:46 Kaynak: İHA
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Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu
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