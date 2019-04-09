Son Dakika Haberleri: Çöp Konteynırından Yayılan Alevler Metruk Eve Sıçradı

Çöp Konteynırından Yayılan Alevler Metruk Eve Sıçradı

1 saat önce

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, çöp konteynırından sıçrayan ateş yüzünden metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çöp Konteynırından Yayılan Alevler Metruk Eve Sıçradı, System.String[]
Eskişehir'in Alpu ilçesinde, çöp konteynırından sıçrayan ateş yüzünden metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay dün sabaha doğru saat 02.50 sıralarında Yunus Emre mahallesi Donatım sokakta meydana geldi. Yanan çöp konteynırından sıçrayan alevler, dibindeki kerpiç metruk iki katlı binanın birinci katına sıçradı. Binada ahşap doğrama, cam çerçevelerini tutuşturan alevler bina içerisine de yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bina içerisinde yapılan araştırmada herhangi bir canlıya ve insana rastlamazken, herhangi bir değerli eşyanın da olmadığı belirlendi.

Yangının meydana geldiği metruk binanın sahibinin kim olduğu henüz tespit edilemezken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: İHA

Alpu, İtfaiye, Eskişehir, 3. Sayfa
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