Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

Seydişehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve atıkların giderilmesi için yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Ekipler Kurban Bayramı sonrası çöplere atılan atıkların kötü kokuya ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde tüm mahallelerde bulunan konteynerleri yıkayarak, bakteri öldürücü ve koku giderici anti bakteriyel ilaçlarla temizledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bayramda kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldığını kaydederek, "İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyor ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Çevre temizliği ve hemşerilerimizin sağlığı bizim önceliklerimiz arasında." dedi.