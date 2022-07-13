Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

13.07.2022 12:35
Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

Seydişehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve atıkların giderilmesi için yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Seydişehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve atıkların giderilmesi için yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Ekipler Kurban Bayramı sonrası çöplere atılan atıkların kötü kokuya ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde tüm mahallelerde bulunan konteynerleri yıkayarak, bakteri öldürücü ve koku giderici anti bakteriyel ilaçlarla temizledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bayramda kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldığını kaydederek, "İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyor ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Çevre temizliği ve hemşerilerimizin sağlığı bizim önceliklerimiz arasında." dedi.

YORUMLAR
500
Amasra'da nüfus 10 katına çıktı: Plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı Amasra'da nüfus 10 katına çıktı: Plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı Şahinbey'de kurban kesimi sonrası dezenfekte çalışmaları yapıldı Şahinbey'de kurban kesimi sonrası dezenfekte çalışmaları yapıldı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 12:40:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement