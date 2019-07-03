Son Dakika Haberleri: Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor
Son Dakika Yaşam Haber

Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kentteki tüm çöp yıkama konteynırlarını aracında yıkanarak, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor. Vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

Öte yandan Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynır yıkama çalışmasının belirli bir takvim dahilinde sürekli olarak gerçekleştirildiği bilgisini verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık derisi hastası Kayra'nın yardım çığlığı: Para değil krem istiyorum İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:39:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]